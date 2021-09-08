«Зенит» сможет обжаловать решения ФИФА по Малкому и Клаудиньо

Адвокат Михаил Прокопец прокомментировал ситуацию с санкциями ФИФА против бразильских игроков «Зенита» Малькома и Клаудиньо.

«Санкции ФИФА можно обжаловать, но я не думаю, что это имеет смысл. Обращение займет много времени. Думаю, что этот вопрос можно было бы решить, предварительно связавшись с Бразильской федерацией футбола до того, как туда приедут футболисты. Понятно, что ФИФА будет защищать систему сборных. Если клубы начнут решать, кого отпускать в сборные, а кого нет, то соревнования между сборными станут менее привлекательными, так как туда будут приезжать не сильнейшие», - сказала Прокопец в интервью «Чемпионату».

Ранее Малком и Клаудиньо прилетели к месту расположения сборной Бразилии для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022, но «Зенит» потребовал, чтобы футболисты вернулись в Санкт-Петербург. «Зенит» рассчитал, что позднее возвращение футболистов в Санкт-Петербург приведет к тому, что они не смогут пройти обязательный карантин до поездки в Лондон. Федерация футбола Бразилии освободила игроков, но подала жалобу в ФИФА со ссылкой на правила организации.