ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Бразилии и Аргентины

Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дисциплинарное дело в связи со срывом отборочного матча ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины, прерванного 5 сентября, через 4 минуты после его начала. Об этом сообщается на сайте организации.

«Проанализировав официальные отчеты о матчах, ФИФА подтверждает открытие дисциплинарного дела против обеих ассоциаций», - передает «МК-Спорт» через заявление организации.

Также отмечается, что обе стороны предоставили запрошенную информацию о фактах, приведших к отмене матча. Эти данные будут собираться и проверяться Дисциплинарным комитетом ФИФА.

После семи туров отбора к ЧМ-22 в Южной Америке Бразилия занимает первое место с 21 очками, Аргентина находится вслед за бразильцами, имея 15 очков в активе. Не исключено, что обе ассоциации будут оштрафованы снятием баллов за срыв матча.