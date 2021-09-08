Ольга Смородская: Видно, что игроки сборной России заряжены и хотят победить – пока это главное

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская подвела итоги матча квалификации на чемпионат мира-2022, в котором сборная России одержала домашнюю победу над Мальтой (2:0).

Напомним, что одним из авторов голов во вчерашней встрече стал форвард железнодорожников Федор Смолов.

– Критика игры сборной? Люди очень многого хотят. Карпин недавно заступил и должен показывать классный футбол с игроками, которые впервые играют вместе. Это невозможные вещи, так быстро не бывает. Главное, что ребята заряжены, хотят победить. И это даже им мешает: много нервов, глупых ошибок. Все нормально, идет строительство команды, – цитирует Смородскую «Чемпионат».

После шести туров отбора на ЧМ-2022 сборная России набрала 13 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице группы H. Идущая первой Хорватия имеет в своем активе те же 13 очков, однако они опережают подопечных Карпина по разнице забитых и пропущенных мячей.

8 октября Россия сыграет дома против Словакии.