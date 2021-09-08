Орлов оценил запрет со стороны ФИФА на участие Малкома и Клаудиньо в ближайших матчах «Зенита»

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал появившуюся информацию о том, что полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо не помогут петербургскому клубу в матчах с «Ахматом» и «Челси».

Ранее стало известно, что ФИФА запретила обоим футболистам сыграть в ближайших встречах российской команды. Данная ситуация произошла по причине того, что руководство сине-бело-голубых не отпустило игроков в расположение сборной Бразилии.

– Плохо, конечно! Но что сделаешь? Плохо и все! Ошибка клуба? Я не в курсе ситуации, у них были свои соображения. Надо разбираться, послушать Медведева, – сказал Орлов «СЭ».

Напомним, что 11 сентября «Зенит» проведет матч седьмого тура чемпионата России с «Ахматом», а встреча в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» состоится тремя днями позже.