Созин считает, что неготовых к физическим нагрузкам игроков сборной России следует штрафовать

Член этического комитета РФС Андрей Созин поделился своим мнением о матче шестого тура группового этапа отборочного этапа ЧМ-2022 между сборными России и Мальты (2:0).

«Физическое состояние команды - ответственность всех клубных тренеров команд РПЛ. Мы делаем пять замен, но во втором тайме сборная останавливается - и это с командами, которые по уровню явно слабее нашей, с командами без звезд европейского уровня. Где наши лучшие тренеры, экспертные советы? Мне кажется, что игроков, которые приходят в сборную неподготовленными, нужно штрафовать.

Сейчас игроки в сборной - любители, а тренеры в клубах слабые. Когда мы постоянно слышим о полноте и низком весе, это непрофессионально. Отсюда такая игра сборной и поражения в еврокубках от всевозможных «лудогорцев», - цитирует Созина «Чемпионат».

По итогам игры с Мальтой сборная России перешла с первого на второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков вместе с Хорватией, однако хорваты опережают россиян по дополнительным показателям. В следующем матче Россия 8 октября примет Словакию на «Ак-Барс Арене» в Казани.