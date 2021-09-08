«Гиресунспор» арендовал Сулейманова у «Краснодара» до конца сезона-2021/22

Пресс-служба «Краснодара» сообщила о том, что фланговый нападающий команды Магомед-Шапи Сулейманов стал игроком «Гиресунспора».
Отмечается, что турецкий клуб арендовал 21-летнего россиянина до конца текущего сезона.
Напомним, Сулейманов является воспитанником академии краснодарского клуба. В составе взрослой команды «быков» он провел 118 матчей, забил 23 гола и отдал восемь ассистов. Его контракт истекает следующим летом.
Ранее в СМИ сообщалось, что руководство краснодарцев продлило соглашение с Сулеймановым до 2024 года.
Магомед-Шапи Сулейманов проведёт оставшуюся часть сезона в турецком «Гиресунспоре».— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 8, 2021
Клубы достигли соглашения об аренде полузащитника на срок до 30 июня 2022 года.https://t.co/L4zvmOEYgN
источник: ФК «Краснодар»