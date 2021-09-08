ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
08 сентября 14:14
автор: Владислав Корегин

Гаджи Гаджиев: Физическое состояние игроков сборной России в матче с Мальтой было на плохом уровне

Вчера, 7 сентября, российская сборная переиграла своего соперника со счетом 2:0.

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнение по поводу игры сборной России в домашнем матче с Мальтой (2:0) в рамках отбора к ЧМ-2022.

Отметим, что национальная команда одержала вторую победу под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. Ранее Россия в гостях обыграла Кипр (2:0).

– Физическое состояние игроков было на плохом уровне, поэтому в первом тайме было ощущение, что игроки не готовы к матчу. В перерыве Карпин, наверное, переговорил с ними, стали мобильнее, быстрее. Что касается момента с возможным третьим голом, то это такая мелочь. Если бы каждый игрок был на максимальном уровне готовности, мы бы забили этой Мальте четыре, – приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

После шести сыгранных туров сборная России набрала 13 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице группы H. Идущая первой Хорватия имеет в своем активе те же 13 очков, однако они опережают подопечных Карпина по разнице забитых и пропущенных мячей.

8 октября Россия сыграет дома против Словакии.

источник: Чемпионат.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ФИФА наказала "Зенит" за отзыв Клаудинью и Малкома из сборной БразилииКоманда, которую мы помним. Десять лет назад в авиакатастрофе погиб хоккейный "Локомотив"Франк Рибери перешёл в "Салернитану"Известны слова Карпина за кадром о ДзюбеВот что сказал Черчесов о завершении карьеры Дзюбы в сборной РФ50-летняя ведущая снялась на видео в купальнике и удивила фанатов
Разговоры о голе-фантоме Осипенко — в пользу бедных. Расклад для сборной России на концовку отбора ЧМ-2022
Гол Максима Осипенко, не засчитанный в концовке матче с Мальтой при счете 2:0 в пользу сборной России, почему-то продолжает будоражить болельщиков в сети. Но сейчас надо думать совсем о другом.
«Валера, верим!» пока работает. Как Россия победила Мальту и сохранила лидерство в отборочной группе ЧМ-2022
В очередном поединке квалификации к чемпионату мира 2022 года российская сборная победила Мальту (2:0) благодаря голам Федора Смолова и Зелимхана Бакаева с пенальти. 
Результат забудется, память останется. Как Ярославль уступил Минску, впервые сыграв в день гибели команды
7 сентября 2021 года «Локомотив» провел исторический матч.
Вовремя вспомнили, что это не футбол… Как Россия с приключениями обыграла испанцев на волейбольном Евро
В своем предпоследнем матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу в Тампере российская сборная не без проблем обыграла скромную команду Испании в четырех сетах.
«Клюка быстро адаптируется, вся команда еще добавит». Вице-чемпион Олимпиады — о сборной России на Евро
Серебряный призер Олимпиады-2020, доигровщик московского «Динамо» Денис Богдан поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от выступлений сборной России на чемпионате Европы, в котором сам он участия не принимает.
Футбол, теннис и, конечно, бокс! Спорт в жизни Бельмондо, который предпочел рингу карьеру артиста
Второй день мир скорбит в связи с уходом на 89-м году жизни выдающегося актера Жан-Поля Бельмондо. Талантливый человек талантлив во всем - и, если бы не театр и кино, легендарный француз наверняка стал бы знаменитым спортсменом.
Теперь никто не поверит, что Ашрам победила Аверину честно! Почему Израиль отказался от участия в ЧМ
Скандальная победа израильской спортсменки в соревнованиях по художественно гимнастике на Олимпиаде в Токио, похоже, находит свое продолжение.
«Локо» впервые за 10 лет сыграет 7 сентября. И впервые с того трагического дня собрал чемпионскую команду
В день исторического матча «Локомотив» - «Динамо» Минск 7 сентября 2021 года имеет смысл поговорить не только о прошлом, но и о будущем ярославской хоккейной команды.
Россия — Мальта: прямая трансляция отборочного матча ЧМ 07.09.2021
7 сентября 2021 года в Москве состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными России и Мальты.
Третьяк не справился с ЦСКА, 16-летний Мичков впервые забил в КХЛ — и сразу две шайбы
Очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ подарили невероятные сюжеты для болельщиков.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика