Гаджи Гаджиев: Физическое состояние игроков сборной России в матче с Мальтой было на плохом уровне

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнение по поводу игры сборной России в домашнем матче с Мальтой (2:0) в рамках отбора к ЧМ-2022.

Отметим, что национальная команда одержала вторую победу под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. Ранее Россия в гостях обыграла Кипр (2:0).

– Физическое состояние игроков было на плохом уровне, поэтому в первом тайме было ощущение, что игроки не готовы к матчу. В перерыве Карпин, наверное, переговорил с ними, стали мобильнее, быстрее. Что касается момента с возможным третьим голом, то это такая мелочь. Если бы каждый игрок был на максимальном уровне готовности, мы бы забили этой Мальте четыре, – приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

После шести сыгранных туров сборная России набрала 13 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице группы H. Идущая первой Хорватия имеет в своем активе те же 13 очков, однако они опережают подопечных Карпина по разнице забитых и пропущенных мячей.

8 октября Россия сыграет дома против Словакии.