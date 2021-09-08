«Зенит» предлагал ЦСКА за Влашича Ерохина и Сутормина

По информации «СЭ», «Зенит» мог включить Александра Ерохина и Алексея Сутормина в сделку по трансферу экс-нападающего ЦСКА Николы Влашича.

ЦСКА также предлагал Себастьяну Дриусси или Эммануэля Мамману.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что в летнем трансферном окне «Зенит» предлагал ЦСКА за Влашича 20 миллионов евро плюс Ерохин и еще один российский игрок.

В итоге 31 августа 23-летний хорват перешел в Вест Хэм за 30 миллионов евро (ЦСКА купил его у «Эвертон»а в 2019 году за 15,7 миллиона).