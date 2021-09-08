Олег Малежик: Динамику футбольной индустрии нужно всегда смотреть по немцам

Бывший футбольный агент, Олег Малежик, в интервью «Профилю» сравнил расходы на футболистов ведущих лиг Европы. По словам специалиста, лучше всех с трансферными платежами справляется немецкая Бундеслига.

«Динамику футбольной индустрии нужно всегда смотреть по немцам», - комментирует Олег Малежик. - Если в ней появляется дополнительные доходы, немецкие клубы начинают более уверенно вести себя на трансферном рынке. Сейчас наоборот, поскромничали. Германия знает, как построить рациональный футбольный бизнес. Англия много тратит благодаря рекордной сделке с телевидением перед пандемией. Что касается дорогих покупок итальянцев, испанцев, французов, то это все внесистемные явления, прихоть состоятельных владельцев», - рассказал Малежик.

Добавим, что английская премьер-лига больше всех тратит денег на трансферы. Минувшим летним трансферным окном у англичан отрицательный баланс доходов и расходов - 710 миллионов евро. Среди ТОП лиг Европы только немцы ушли в «плюс» - 52 миллиона евро.