Томас Мюллер - о трансферной политике «Баварии»: Никто не заставляет другие клубы продавать игроков

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер ответил на обвинения в адрес мюнхенского клуба в связи с его работой на трансферном рынке.

«Бавария» ослабляет своих конкурентов, покупая у них лидеров? Никогда. Никто не заставляет другие клубы продавать футболистов. Посмотрите на «ПСЖ» и Мбаппе. Мы, как и любой другой клуб, стараемся улучшить качество нашей команды с учетом того, что позволяет наш бюджет. Искать варианты усиления в своей лиге - это абсолютно нормально. Всегда были трансферы, которые горячо обсуждались, и это хорошо», - цитирует Мюллера Goal со ссылкой на Bild.

После трех туров нового сезона немецкой Бундеслиги турнирную таблицу неожиданно возглавляет «Вольфсбург» с девятью баллами. «Бавария» делит второе место с «Фрайбургом» и «Байером» - у всех в активе по семь баллов.

Напомним, «Бавария» неизменно выигрывает чемпионат Германии девять сезонов подряд.