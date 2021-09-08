«Реал» поделился первой тренировкой Камавинги в новом клубе

Новичок «Реала» Эдуардо Камавинга провел первую тренировку в составе мадридского клуба.
18-летний французский футболист посетил тренировочную базу «сливочных», где его представили своим новым товарищам по команде. Соответствующее видео «Реал» разместил в своем «Твиттере».
31 августа «Реал» объявил на официальном сайте о подписании контракта с Камавингой. Контракт 18-летнего полузащитника с мадридским клубом действует до 30 июня 2027 года.
Ранее в своей карьере хавбек выступал за «Ренн».
😃 Bonjour Eduardo !#WelcomeCamavinga | @Camavinga pic.twitter.com/dRqyjbB6iI— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) September 8, 2021
источник: Twitter.com