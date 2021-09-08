ФИФА на пять дней отстранила восемь бразильских игроков, выступающих в АПЛ

Сразу восемь бразильских игроков, выступающих в чемпионате Англии, были отстранены от ближайших матчей своих команд, сообщает BBC.

Согласно информации источника, такое решение приняла ФИФА после того, как к ней обратилась Бразильская конфедерация футбола (CBF) с просьбой наложить санкции на те клубы, которые отказались отпускать бразильских футболистов в расположение национальной команды.

Отмечается, что с 10 по 14 сентября не сыграют Роберто Фирмино, Фабиньо и Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон и Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Тиаго Силва («Челси») и Рафинья («Лидс»).

Напомним, клубы АПЛ отказались отпускать своих игроков в сборную в связи с тем, что Бразилия входит в перечень государств, находящихся в красном списке. После того, как футболисты провели бы свои матчи за национальную команду, им бы пришлось отбывать десятидневный карантин по возвращении в Великобританию.