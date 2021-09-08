Властимил Петржела считает дисквалификацию игроков «Зенита» справедливым решением

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в беседе с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что ФИФА запретила нападающим Малкому и полузащитнику Клаудиньо играть за «Зенит» в ближайших матчах.

«Решение организации правильное. В футболе всегда говорят, что решения ФИФА и УЕФА не оспариваются. На месте клуба, я бы принял эту новость и продолжил бы играть без этих игроков. Протест не нужен, для «Зенита» это лишь потеря денег. Команда очень сильная, в ней много супер-футболистов. При таком составе потеря 1-2 игроков ничего не значит. Петербуржцы могут без них показывать хорошую игру», - сказал Петржела «СЭ».

Футболисты пропустят да матча - против «Ахмата» в РПЛ и «Челси» в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов.