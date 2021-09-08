Куман рассказал, почему он согласился на переход Гризманна в «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал переход нападающего Антуана Гризманна в «Атлетико» в последний день летнего трансферного окна.

«То, что произошло с переходом Гризманна в «Атлетико» в последний день трансферного окна, было ужасно. У нас не было много времени на поиск решений. Да, у него хороший контракт, и его уход помог улучшить финансовое положение «Барселоны». Поэтому я согласился на его трансфер», - цитирует Кумана Sport.es.

«Атлетико» арендовал француза в последний день трансферного окна. Если он сыграет 50 процентов матчей, «матрасники» автоматически выкупит игрока.

Напомним, 30-летний футболист играл за «Атлетико» с 2014 по 2019 год. В текущем сезоне Гризманн провел три матча за «Барселону», но не отметился результативными действиями. К слову, всего за каталонцев он провел 106 матчей и забил 35 голов во всех турнирах.