Британский журналист: Рангник обещал Анджорину ключевую роль в «Локомотиве»

Журналист издания The Mirror Пол Браун оценил трансфер атакующего полузащитника «Локомотива» Фаустино Анджорина в московский клуб из «Челси».

Напомним, что 2 сентября железнодорожники объявили о переходе 19-летнего англичанина на правах аренды до конца сезона-2021/22. В новой для себя команде хавбек будет выступать под десятым номером.

– Знаю, что у Анджорина состоялся телефонный разговор с Рангником. Ральф произвел на него впечатление и убедил перейти в «Локомотив». Он постоянно упоминал, что Анджорин очень похож на Де Брeйне. Рангник обещал ему ключевую роль в московском клубе. Я думаю, что у Анджорина были и другие варианты в Англии, но, вероятно, там ему не смогли гарантировать выход в стартовом составе каждую неделю, – приводит слова журналиста Sport24.

Добавим, что Анджорин является воспитанником академии «Челси». За взрослую команду лондонцев он провел пять матчей, не отличившись результативными действиями. На молодежном уровне полузащитник отыграл за «синих» 78 встреч, забил 35 голов и отдал 18 ассистов.