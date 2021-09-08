Роман Широков: Как игроки сборной готовятся, если через 15 минут не могут играть в высоком темпе

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков выразил недоумение о подготовке футболистов национальной команды к сезону.

«Надо спросить у футболистов сборной, как они готовятся, что через 15 минут не могут играть в высоком темпе. Для меня это очень удивительно в начале сезона. Ничего сверхзатратного не было – обычные европейские матчи, все должны быть к этому готовы. У нас игроки сборной, которым играть в Лиге Европы или Лиги чемпионов – как они там играть собрались, если они здесь готовы на 15 минут не самой интенсивной игры? Ладно Кипр – я тоже был там в ситуации, когда нас там хлопнул АПОЭЛ – дышать там нечем», - приводит «Чемпионат» слова экс-хавбека «Зенита».

После шести туров отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России набрала 13 очков и занимает второе месте в турнирной таблице группы H. Лидирующая Хорватия имеет в своем активе те же 13 очков, однако они опережают подопечных Карпина по разнице забитых и пропущенных мячей.

Добавим, что следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут 8 октября. В этот день Россия сыграет дома против Словакии.