На матч «Арсенал Тула» - ЦСКА билеты продают для вакцинированных или переболевших коронавирусом

В пресс-службе тульского «Арсенала» сообщили, что только болельщики, вакцинированные от коронавируса или уже переболевшие Covid-19, смогут приобрести билеты на матч седьмого тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на основании Распоряжения Губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Демина и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора на матче седьмого тура РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА смогут присутствовать до 30 процентов зрителей.

Продажа билетов на матч с ЦСКА будет открыта только для болельщиков, вакцинированных от COVID-19 (не позднее, чем через год с даты второй вакцинации), и тех, кто переболел (не позднее полугода) от коронавируса», об этом сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, матч состоится 12 сентября в Туле.