Эрлинг Холанд - о своих голах: Я забиваю недостаточно много

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд после отборочного матча ЧМ-2022 со сборной Гибралтара (5:1) выразил недовольство своим выступлением. Напомним, норвежец в этой встрече сделал хет-трик.

«Если посмотреть на соотношение голов и матчей, я забиваю недостаточно много. Думаю, у меня должно быть больше голов, чем сыгранных матчей. Да, это то, к чему я стремлюсь», - цитирует Холанда Digi Sport.

Холанд сыграл 15 матчей за сборную Норвегии и забил 12 голов. Нападающий дебютировал за национальную команду 5 сентября 2019 года.

В прошлом сезоне Бундеслиги футболист принял участие в 41 матче, в которых забил 41 гол и отдал 12 голевых передач. Текущая трансферная стоимость футболиста составляет 130 миллионов евро по данным Transfermarkt.