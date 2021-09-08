«Спартак» зимой вернется к трансферу полузащитника «Васко да Гама» Бруно Гомеса

Московский «Спартак» может заключить контракт с полузащитником «Васко да Гама» Бруно Гомесом.

Как сообщает Atencao Vascainos, трансфер 20-летнего футболиста в стан красно-белых состоится в зимнее окно, если хавбек продолжит успешное выступление за бразильский клуб.

Добавим, что о возможном переходе Гомеса в «Спартак» сообщалось еще в июне. Московский клуб предложил за игрока два миллиона евро, но «Васко да Гама» запросил вдвое больше плюс процент от последующей продажи хавбека. Контракт Гомеса с бразильским клубом истекает 31 декабря 2023 года.

В текущем сезоне Бруно провел 19 матче, в которых отдал две голевые передачи.