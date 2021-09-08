Кьеза получил травму в матче за сборную Италии

Нападающий Федерико Кьеза появился на поле в составе сборной Италии в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против Швейцарии (0:0) всего на полчаса игрового времени во втором тайме, но, по словам тренеров, закончил игру с травмой, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Врачи команды опасаются, что травма футболиста может оказаться более серьезной, чем казалось на первый взгляд.

23-летний нападающий стал одним из самых ярких футболистов сборной Италии на прошедшем Евро-2020. Кьеза сыграл семь матчей, забив два гола, а итальянцы стали чемпионами Европы.

В последнем сезоне итальянской серии А с «Ювентусом» Кьеза провел 33 матча, забив девять мячей и отдав девять результативных передач.