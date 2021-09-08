Мхитарян - о критике в адрес Захаряна: Арсен рос и играл в России, нужно уважать его выбор

Полузащитник »Ромы» Генрих Мхитарян прокомментировал решение Арсена Захаряна выступать за сборную России.

«Каждый волен решать свою судьбу сам, это его личное дело. Он рос и играл в России. В итоге решил выступать за эту сборную. Так бывает. Мы должны уважать его выбор и пожелать ему удачи. Многие его критикуют, но он вырос в России», — цитирует «Матч ТВ» хавбека сборной Армении.

Добавим, что Захарян родился в Самаре. Он является воспитанником клуба «Крылья Советов» и Академии футбола имени Юрия Коноплева.

Захарян попал в расширенный список сборной России на чемпионат Европы-2020, но не смог принять участие в турнире из-за болезни. Арсен дебютировал за национальную команду в матче отборочного раунда ЧМ-2022 с Хорватией (0:0).

В текущем сезоне Захарян провел за «Динамо» шесть матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.