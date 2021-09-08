«Зенит» назвал решение ФИФА отстранить Малкома и Клаудиньо от матчей нарушением спортивного принципа

В «Зените» прокомментировали решение ФИФА запретить полузащитникам «Зенита» Малкому и Клаудиньо сыграть в двух ближайших матчах команды.

«На данный момент никаких четких разъяснений мы не получили, и видим реальную угрозу нарушения спортивного принципа, поскольку несколько команд участвующих в еврокубках были априори поставлены перед необходимостью отозвать или не пускать своих игроков в национальную сборную Бразилии. Мы считаем, что футбол должен быть на первом месте и все национальные команды, клубы и их футболисты должны находится в равных условиях», — приводит Sport24.ru слова пресс-секретаря петербургского клуба Антон Макаренко.

Добавим, что Малком и Клаудиньо не смогут играть за «Зенит» до 14 сентября включительно. 11-го команда проведет матч РПЛ с «Ахматом», а 14-го гостевую встречу Лиги чемпионов с «Челси». Защитник лондонского клуба Тиагу Силва также пропустит игру.

Напомним, британское правительство ввело светофорную систему, согласно которой при въезде в страну необходимо провести десять дней в изоляции. В список государств из «красной зоны» входят южноамериканские государства. Игроки «Зенита» находились в расположение национальной команды.

Ранее Бразильская конфедерация футбола отправила жалобу в ФИФА относительно ситуации с возможным участием полузащитников Клаудиньо и Малкома в ближайших матчах «Зенита».