Рональд Куман - о переходе Месси из «Барселоны»: Ушел не просто футболист, но и символ

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился впечатлениями от перехода Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

«Для всех это был серьезный шок. Планы на сезон разрабатывались с учетом присутствия Лео в команде. Месси был очень мотивирован. Больно так терять лучшего игрока в мире. Ушел не только Месси - исчез символ клуба. Несомненно, Мемфис Депай может попытаться заменить Лео. У него есть все, что нужно для успеха здесь: личность и характер. В нем есть что-то особенное», - цитирует Кумана Sport.es.

Месси провел за «ПСЖ» пока что один матч против «Реймса». Нападающий вышел под 30 номером, заменив Неймара в середине второго тайма. Игра закончилась 2:0 в пользу парижан, однако Месси не смог отличиться результативными действиями.