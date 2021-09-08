36-летний Cкот Карсон может сыграть за «Манчестер Сити» против «Лестера»

«Манчестер Сити» сыграет с 36-летним Скоттом Карсоном на воротах в субботу, 11 сентября, против «Лестера», сообщает Sky Sports.

8 сентября стало известно, что первый номер «Сити» Эдерсон оказался среди восьми бразильских футболистов, дисквалифицированных ФИФА за неявку в сборную.

Проблема для «горожан» усугубляется тем, что дублер Эдерсона Зак Cтеффен заразился коронавирусом во время поездки в сборную США.

Карсон играет в «Сити» с августа 2019 года, но дебютировал за клуб только в мае 2021 года, играя против «Ньюкасла», когда он отбил пенальти от соперника, но не смог справиться с добиванием. Это был первый старт Скотта в Премьер-лиге за 10 лет.