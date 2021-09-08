«Бенфика» просила у «Зенита» 80 миллионов евро за Силву

Стала известна причина, по которой сорвался переход полузащитника «Бенфики» Рафаэла Силвы в «Зенит».

Как сообщает A Bola, португальский клуб требовал 80 миллионов евро за трансфер 28-летнего футболиста в летнее окно. Ранее в СМИ называлась другая цифра. «Зенит» готов был заплатить 30 миллионов, но получил отказ от «Бенфики».

Отмечается, что «орлы» не захотели продавать Силву в начале сезона и заблокировали все переговоры. Действующий контракт истекает 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Рафаэл провел семь матчей, в которых забил три гола.