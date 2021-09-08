Шамиль Лахиялов объявил, что Хабиб не будет заявлен за «Легион-Динамо» как минимум до зимы

Шамиль Лахиялов, президент махачкалинского Динамо-Легион, сообщил «РБ-Спорт, что клуб не смог подписать экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее неоднократно сообщалось, что Хабиб мог подписать контракт с махачкалинской командой, для этого ему нужно было подписать контракт. Сам Нурмагомедов заявил, что хотел бы сыграть в кубковом матче с «Уфой».

«К сожалению, объявить Хабиба не удалось», - сказал Лахиялов.

Напомним, что Нурмагомедов последний поединок провел против американца Джастина Гейджи в октябре 2020 года, победив сабмишном во втором раунде. После этого боя он объявил о завершении карьеры. По правилам ММА он провел 29 поединков, не потерпев ни одного поражения.