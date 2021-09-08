ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
08 сентября 17:53
автор: Александр Бойченко

Шамиль Лахиялов объявил, что Хабиб не будет заявлен за «Легион-Динамо» как минимум до зимы

Вопрос по заявке бывшего чемпиона UFC отложили.

Шамиль Лахиялов, президент махачкалинского Динамо-Легион, сообщил «РБ-Спорт, что клуб не смог подписать экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее неоднократно сообщалось, что Хабиб мог подписать контракт с махачкалинской командой, для этого ему нужно было подписать контракт. Сам Нурмагомедов заявил, что хотел бы сыграть в кубковом матче с «Уфой».

«К сожалению, объявить Хабиба не удалось», - сказал Лахиялов.

Напомним, что Нурмагомедов последний поединок провел против американца Джастина Гейджи в октябре 2020 года, победив сабмишном во втором раунде. После этого боя он объявил о завершении карьеры. По правилам ММА он провел 29 поединков, не потерпев ни одного поражения.

источник: «РБ-Спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сразу несколько топовых футболистов не смогут принять участия в ближайшем туре АПЛОфициально: Apple назвала дату презентации iPhone 13, Apple Watch Series 7 и AirPods 3"Сочи" не совладал с ЦСКАВот что сказал Черчесов о завершении карьеры Дзюбы в сборной РФИзвестны слова Карпина за кадром о ДзюбеУ мужчин "отвиснет челюсть" от фото Солдатовой без нижнего белья
«Если выиграю The International, куплю квартиру в Москве». Дорохин — о подготовке к главному турниру по Dota2
В рамках проходящего в Казани Международного форума «Россия – спортивная держава» собеседником «Плеймейкера» стал профессиональный игрок одной из ведущих киберспортивных команд мира Virtus.pro Дмитрий DM Дорохин.
На форуме «Россия — спортивная держава» в режиме телемоста открыли 16 новых объектов
8 сентября на площадке «Казань Экспо» в столице Татарстана стартовал IX Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».
«Аудитория Олимпиад стареет, Россия поддерживает идею Игр будущего». Как в Казани стартовал Международный спортивный форум
В рамках начавшегося 8 сентября в Казани форума «Россия – спортивная держава» прошло пленарное заседание «Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях», в котором в числе прочих приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин, заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Разговоры о голе-фантоме Осипенко — в пользу бедных. Расклад для сборной России на концовку отбора ЧМ-2022
Гол Максима Осипенко, не засчитанный в концовке матче с Мальтой при счете 2:0 в пользу сборной России, почему-то продолжает будоражить болельщиков в сети. Но сейчас надо думать совсем о другом.
«Валера, верим!» пока работает. Как Россия победила Мальту и сохранила лидерство в отборочной группе ЧМ-2022
В очередном поединке квалификации к чемпионату мира 2022 года российская сборная победила Мальту (2:0) благодаря голам Федора Смолова и Зелимхана Бакаева с пенальти. 
Результат забудется, память останется. Как Ярославль уступил Минску, впервые сыграв в день гибели команды
7 сентября 2021 года «Локомотив» провел исторический матч.
Вовремя вспомнили, что это не футбол… Как Россия с приключениями обыграла испанцев на волейбольном Евро
В своем предпоследнем матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу в Тампере российская сборная не без проблем обыграла скромную команду Испании в четырех сетах.
«Клюка быстро адаптируется, вся команда еще добавит». Вице-чемпион Олимпиады — о сборной России на Евро
Серебряный призер Олимпиады-2020, доигровщик московского «Динамо» Денис Богдан поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от выступлений сборной России на чемпионате Европы, в котором сам он участия не принимает.
Футбол, теннис и, конечно, бокс! Спорт в жизни Бельмондо, который предпочел рингу карьеру артиста
Второй день мир скорбит в связи с уходом на 89-м году жизни выдающегося актера Жан-Поля Бельмондо. Талантливый человек талантлив во всем - и, если бы не театр и кино, легендарный француз наверняка стал бы знаменитым спортсменом.
Теперь никто не поверит, что Ашрам победила Аверину честно! Почему Израиль отказался от участия в ЧМ
Скандальная победа израильской спортсменки в соревнованиях по художественно гимнастике на Олимпиаде в Токио, похоже, находит свое продолжение.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика