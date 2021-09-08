Сергей Юран: Результат сентябрьских матчей был бы отличным, если бы Россия обыграла Хорватию

Экс-нападающий сборной России Сергей Юран прокомментировал результаты национальной команды в первых матчах под руководством Валерия Карпина.

Напомним, что в сентября Россия провела три отборочных матчах чемпионата мира-2022. 1 сентября подопечные Карпина дома сыграли вничью со сборной Хорватией (0:0). Затем на выезде был обыгран Кипр (2:0), а на своем поле команда Мальты (2:0).

«Еще хорошо, что игры сейчас были с Мальтой и Кипром, а не с Словенией, Словакией или Хорватией на выезде. Время есть, чтобы сделать работу над ошибками. Определяющие матчи наступят в октябре. Там уже станет понятно и можно будет конкретнее сказать, что у нас получилось, а что нет. Сейчас же главное взяли семь очков — это хороший результат, не отличный. Отличный был бы, если бы мы обыграли хорватов», - цитирует Юрана Legalbet.

После шести туров отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России набрала 13 очков и занимает второе месте в турнирной таблице группы H. Лидирующая Хорватия имеет в своем активе те же 13 очков, однако они опережают подопечных Карпина по разнице забитых и пропущенных мячей.