«Уфа» нашла базового спонсора

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что в ближайшее время у клуба РПЛ «Уфа» появится базовый спонсор.

«Нам удалось за это время провести переговоры с одним из крупных предприятий республики. Мы получили согласие на финансирование, осталось только определенные корпоративные вещи уладить. У вас будет базовый спонсор, который будет финансировать развитие футбола в республике», - цитирует ТАСС руководителя региона.

Ранее гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов заявлял, что клуб находится в сложной финансовой ситуации. Команда могла не поехать на выездной матч 7-го тура РПЛ с «Сочи». Газизов отметил, что в «Уфе» может быть задержка зарплаты игрокам.

Добавим, что «Уфа» после шести туров занимает 13-е место, набрав пять очков.