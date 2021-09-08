В «Рубине» заявили, что не получали предложений по Кварацхелии

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, почему грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия остался в клубе.

«Мы были готовы к переговорам, но предложения не было. Он остался, чему мы рады. Футболист крайне важен для нас и, как кажется, он и болельщикам полюбился: на футбол стали ходить с большим интересом. В зимнее трансферное окно обычно бывает не так много приобретений у европейских клубов, но посмотрим, как всё сложится. Сейчас Хвича – игрок «Рубина», - приводит слова Сайманова «БИЗНЕС Online».

Добавим, что Кварацхелия в этом сезоне сыграл в шести матчах, в которых забил один гол. Контракт 20-летнего грузина с «Рубином» истекает летом 2024 года, а Transfermarkt оценивает вингера в 18 миллионов евро.