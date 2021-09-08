«Рубин» отправлял ЦСКА официальное предложение по трансферу Кучаева

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию о переговорах с ЦСКА в летнее трансферное окно по поводу перехода полузащитника армейцев Константина Кучаева.

«По Кучаеву интерес был, да. Мы сделали предложение, но на него не согласились, его не отпустили.Он не играл, не входил в состав, и мы послали своё предложение. А тут он вдруг снова начал играть. Потом уже получил травму. В общем он им нужен самим, поэтому и не отпустили», – цитирует «БИЗНЕС Online» руководителя казанского клуба.

Добавим, что Кучаев выступает за ЦСКА с сезона 2018/19. Его контракт с армейцами истекает 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Константин провел пять матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.