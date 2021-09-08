Польша - Англия: Крыховяк выйдет в стартовом составе хозяев

Сборные Польши и Англии объявили стартовые составы на матч группы I отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре.
Польша: Щенсны, Давидович, Беднарек, Южвяк, Линетты, Левандовски, Крыховяк, Букса, Глик, Модер, Пухач.
Англия: Пикфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Грилиш, Филлипс, Кейн, Стерлинг, Маунт.
Добавим, что матч начнется в 21:45 по московскому времени.
Отметим, что после шести туров сборная Англии лидирует в группе I, набрав 15 очков. Польша занимает второе место. У нее десять очков.