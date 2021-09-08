Валерий Карпин: Волнение в матче с Мальтой присутствовало до последней секунды

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ощущениями от первых матчей на посту наставника национальной команды.

«В матче с Мальтой волнение присутствовало до последней секунды. Внутри меня все кипело. Однако это привычное волнение. А то, что было на первой пресс-конференции, да и на последующих, когда я волновался, - это необычно для меня. Обычно чувствую себя лучше. Но когда я на поле и идет матч, то волнение всегда присутствует», - цитирует RT специалиста со ссылкой на «Футбол России».

Напомним, что сборная России провела в сентябре отборочные матчи ЧМ-2022. 1 сентября подопечные Карпина дома сыграли вничью со сборной Хорватией (0:0). Затем на выезде был обыгран Кипр (2:0), а на своем поле команда Мальты (2:0).