Сборная Армении упустила победу над Лихтенштейном

Сборная Армении в домашнем матче квалификации чемпионата мира в Катаре сыграла вничью с командой Лихтенштейна - 1:1.
На реализованный в компенсированное время первого тайма пенальти лидером сборной Армении Генрихом Мхитаряном пенальти Лихтенштейн ответил точным ударом Ноа Фрика на 80-й минуте.
Таким образом, армянские футболисты набрали 11 очков и занимают второе место в отборочной группе J, а Лихтенштейнам набрал первое очко.
В следующем туре состоятся матчи Исландия - Армения и Лихтенштейн - Северная Македония.
источник: «Советский спорт»