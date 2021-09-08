Дмитрий Губерниев: Из наших футболистов очень сложно лепить команду, которая разорвет Мальту

Телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре сборной России под руководством Валерия Карпина.

«В конечном счете, мы видим одну и ту же картину: кто бы сборную не тренировал, уровень российского футбола слабый, а игроки у нас весьма средненькие. Очень сложно лепить из таких футболистов команду, которая будет разрывать Мальту на всех участках поля. Да, мы заметили, что работает высокий прессинг, но пока это только в матче против Мальты. Если соперник будет посерьезнее, то ситуация будет совсем другой. Однако победителей не судят. Сборная России сыграла три матча на ноль, набрала семь очков и с точки зрения результата выглядит великолепно», - приводит слова журналиста «Чемпионат».

Напомним, что в этом месяце в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре сборная России сыграла вничью с Хорватией и обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

Команда Карпина набрала 13 очков, но опустилась на второе место в группе Н из-за того, что сборная Хорватии в параллельно идущей игре разгромила Словению (3:0) и улучшила разницу забитых и пропущенных мячей.

Напомним, команда занявшая первое место в отборочной группе напрямую выйдет на чемпионат мира, а сборная со второй строчки попадет в стыковые матчи.