Валерий Карпин: Захарян был одним из лучших игроков матча с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал игру полузащитника Арсена Захаряна в матчах отбора ЧМ-2022.

«Захарян доставлял проблем в игре с Мальтой, пытаясь отрабатывать назад? А в первом матче с Хорватией он не отрабатывал назад? Отрабатывал. Все было великолепно. Арсен вообще один из лучших игроков матча с Хорватией. Если с Хорватией приходилось еще больше отрабатывать сзади, то в игре с Мальтой — меньше. Вы ищете стабильность в игре 18-летнего мальчика?», - заявил специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что сборная России дома сыграла вничью со сборной Хорватией (0:0), на выезде обыграла Кипр (2:0), а на своем поле команду Мальты (2:0).

Добавим, что Захарян провел в двух матчах 115 минут, не отметившись результативными действиями.