Валерий Карпин - о футболистах сборной России: Игроков такого уровня у меня никогда не было

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о мастерстве своих подопечных.

«Футболисты в сборной очень квалифицированные — одновременно игроков такого уровня у меня никогда не было. Это чувствовалось уже на первой тренировке даже по разминке. Техническое исполнение было на уровне. При правильной подготовке — мы сейчас не говорим о сборной страны, потому что здесь возможно готовиться лишь к матчам — они могут решать высокие задачи. Хотелось бы, чтобы футболисты были со мной больше по времени, чтобы с ними конкретно тренироваться. Но это невозможно, так как нет времени», - приводит слова Карпина RT, ссылаясь на эфир программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В сентябре в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре сборная России сыграла вничью с Хорватией и обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0). Это были первые матчи наших футболистов под руководством Карпина.

Команда России набрала 13 очков, но опустилась на второе место в группе Н из-за того, что сборная Хорватии в параллельно идущей игре разгромила Словению (3:0) и улучшила разницу забитых и пропущенных мячей.

Напомним, команда занявшая первое место в отборочной группе напрямую выйдет на чемпионат мира, а сборная со второй строчки попадет в стыковые матчи.