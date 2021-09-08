Сборная Польши вырвала ничью в концовке матча отбора ЧМ-202 с Англией

В матче шестого тура отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Польши сыграла вничью с командой Англии - 1:0.
Автором единственного гола англичан стал нападающий Гарри Кейн. Форвард отличился на 72-й минуте. Дамиан Шиманьски сравнял счет на 92-й.
Cборная Англии набрала 16 очков и возглавляет турнирную таблицу группы I. Польша располагается на второй строчке, имея в активе 11 очков.
В следующем туре подопечные Гарета Саутгейта сыграют в гостях с Андоррой. Сборная Польши примет дома Сан-Марино. оба матча состоятся 9 октября.
ЧМ-2022