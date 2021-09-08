Испания обыграла Косово, Швеция уступила Греции в отборе чемпионата мира

Сборная Испании победила команду Косово (2:0) в гостевом матче 6-го тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.
В составе победителей голами отметились полузащитник «Вест Хэма» Пабло Форнальс (32-я минута) и нападающий «Манчестер Сити» Ферран Торрес (88).
В другом матче группы B сборная Швеции уступила на выезде команде Греции (1:2). У хозяев голы забили Анастасиос Бакасетас (62-я минута) и Вангелис Павлидис (74). В составе шведов отличился Робин Квайсон (80).
Cборная Испании лидирует в таблице, набрав 13 очков в шести матчах. Швециия располагается на третьей строчке, имея в активе девять очков после четырех игр. Столько же матчей провела Греция (6). Косово с четырьмя очками на четвертой строчке.
источник: «Советский спорт»