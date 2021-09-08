Италия разгромила Литву, Швейцария сыграла вничью с Северной Ирландией

Сборная Италии в домашнем матче квалификации чемпионата мира в Катаре победила Литву со счетом 5:0.

В составе победителей дублем отличился Мойзе Кин (11-я и 29-я минуты), также по голу забили Джакомо Распадори (24) и Джованни ди Лоренцо (54), еще один мяч в свои ворота отправил литовский хавбек Эдгарас Уткус (14).

В параллельной игре сборная Швейцарии сыграла в гостях вничью с Северной Ирландией (0:0).

Таким образом, итальянцы после шести игр набрали 14 очков, у Швейцарии 8 очков после четырех матчей, у Северной Ирландии 4 игры и пять очков, Литва все свои матчи проиграла.

7-й тур сборная Италии пропустит, а Швейцария теперь уже. дома сыграет с Северной Ирландией.