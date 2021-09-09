Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт: Мы создали не достаточно моментов в матче с Польшей

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий после игры своей команды против сборной Польши (1:1) в рамках квалификации чемпионата мира в Катаре.

«Для нас не стало сюрпризом то, что это игра была самой сложной в группе. В начале встречи мы медленно передвигали мяч, а Польша хорошо нас прессинговала. Во втором тайме мы контролировали игру. Если есть о чем сожалеть, так это о том, что мы не создали достаточно явных моментов из этого преимущества и о том, что у нас было мало игроков в штрафной соперника», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Cборная Англии набрала 16 очков и возглавляет турнирную таблицу группы I. Польша располагается на второй строчке, имея в активе 11 очков.

В следующем туре подопечные Гарета Саутгейта сыграют в гостях с Андоррой. Сборная Польши примет дома Сан-Марино. оба матча состоятся 9 октября.