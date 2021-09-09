Матч «Ницца» - «Марсель» будет переигран на нейтральном поле

Французская лига 1 приняла решение по незавершенному матчу третьего тура чемпионата «Ницца» - «Марсель».

Напомним, что игра была прервана после того как «ультрас» хозяев поля выбежали драться с футболистами гостей.

Данная встреча будет переиграна уже на нейтральном поле, кроме того с «Ниццы» сняли два очка, одно условно. Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес пропустит две игры, форвард Димитри Пайет получил условную дисквалификацию сроком на один матч. Физиотерапевта Пабло Фернандеса отстранили от футбольной деятельности на девять месяцев.

Беспорядки начались на 77-й минуте после того, как полузащитник «Марселя» Димитри Пайет кинул обратно на трибуну выброшенную на поле бутылку. К тому моменту «Ницца» вела в счете - 1:0.