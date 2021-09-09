Автор гола в ворота сборной Англии Дамьян Шиманьский: Это лучший момент в моей карьере

Полузащитник сборной Польши Дамьян Шимански, чей гол в компенсированное время принес его национальной команде ничью в домашнем матче с Англией в рамках квалификации чемпионата мира в Катаре (1:1), поделился своими эмоциями.

«Это лучший момент в моей карьере. Не могу выразить словами свои чувства. Я посвящаю этот гол своей семье, которая всегда меня поддерживала», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Cборная Англии набрала 16 очков и возглавляет турнирную таблицу группы I. Польша располагается на второй строчке, имея в активе 11 очков.

В следующем туре подопечные Гарета Саутгейта сыграют в гостях с Андоррой. Сборная Польши примет дома Сан-Марино. оба матча состоятся 9 октября.