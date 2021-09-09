Кейн вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории сборной Англии

В отборочном матче чемпионата мира-2022 Сборная Англии сыграла вничью с Польшей. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе родоначальников футбола забитым голом отметился форвард Гарри Кейн. Игрок лондонского «Тоттенхэма» отличился в 15-м матче квалификации подряд.

Для Кейна этот мяч стал 41-м за сборную Англии. По этому показателю он опередил Майкла Оуэна (40) и вошел в первую пятерку лучших бомбардиров в истории «Трех львов». Чаще за Англию забивали лишь Джимми Гривз (44), Гари Линекер (48), Бобби Чарльтон (49) и Уэйн Руни (53).

Cборная Англии набрала 16 очков и возглавляет турнирную таблицу группы I. Польша располагается на второй строчке, имея в активе 11 очков.

В следующем туре подопечные Гарета Саутгейта сыграют в гостях с Андоррой. Сборная Польши примет дома Сан-Марино. оба матча состоятся 9 октября.