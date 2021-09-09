«Это не лучший месяц в истории сборной Испании». Энрике - после трудной победы над Косово

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике дал комментарий после победы над Косово (2:0) в квалификации ЧМ-2022.

«Это было похоже на роды с осложнениями. Поле было не в лучшем состоянии. Это не лучший месяц в истории, и он был трудным для нас с самого начала. У сборной Испании осталось две игры до квалификации на чемпионат мира», - приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Добавим, что в составе испанцев голами отметились полузащитник «Вест Хэма» Пабло Форнальс и нападающий «Манчестер Сити» Ферран Торрес.

Cборная Испании лидирует в таблице, набрав 13 очков в шести матчах. Швециия располагается на третьей строчке, имея в активе девять очков после четырех игр. Столько же матчей провела Греция (6). Косово с четырьмя очками на четвертой строчке.