Флик - о победе Германии над Исландией: Мы сделали шаг вперед, но команда еще не готова на все сто

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик дал комментарий после победе своей команды над Исландией (4:0) в квалификации ЧМ-2022.

«У нас было всего несколько тренировок. Нашей целью было выиграть три матча, и мы добились ее. Мы сделали шаг вперед. Мы еще не на 100 процентов готовы, но находимся на правильном пути. Ребята воплощают то, что мы из себя представляем», - приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

Добавим, что в составе немцев отличились Серж Гнабри, Антонио Рюдигер, Лерой Сане и Тимо Вернер.

Таким образом, бундестим набрала 15 очком закрепилась на первом месте отборочной группы J, исландцы с четырьмя очками остались на пятой строчке.

8 октября в следующем туре Германию примет Румынию, а Исландия - Армению.