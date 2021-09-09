Депутат Госдумы Пайкин: Карпин, в отличие от Черчесова, не побоялся молодежь выпускать сразу на игры

Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы Борис Пайкин заметил изменения в игре сборной России под руководством Валерия Карпина.

«Когда приходит новый тренер, это всегда новые положительные эмоции, встряска. Плюс было привлечено много новых игроков, молодежи. Карпин, в отличие от Черчесова, не побоялся молодежь выпускать сразу на игры. Даже тех, кто не был сильно наигран в сборной. Это положительно, потому что мы привыкли видеть в течение 3-4 лет одни и те же лица на поле. Здесь новые ребята с энтузиазмом», - приводит слова Пайкина «РБ-Спорт».

Напомним, что под руководством нового тренерского штаба сборная России дома сыграла вничью со сборной Хорватией (0:0), на выезде обыграла Кипр (2:0), а на своем поле команду Мальты (2:0).

Команда Карпина после шести матчей в квалификации ЧМ-2022 с 13-ю очками занимают в группе Н второе место, уступая Хорватии по дополнительным показателям.