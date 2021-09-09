США с разгромным счетом победили Гондурас в квалификации ЧМ-2022

Сборная США на выезде разгромила национальную команду Гондураса в матче третьего тура третьего раунда североамериканского отборочного этапа к чемпионату мира-2022 в Катаре. Игра завершилась со счетом 4:1.
В составе победителей отличились Энтони Робинсон, Рикардо Пепи, Бренден Ааронсон и Себастьян Льетгет. Хозяева поля ответили забитым голом в исполнении Брайана Веласкеса.
В параллельных встречах Мексика вырвала ничью у Панамы (1:1), Канада не оставила шансов Сальвадору (4:0), а Коста-Рика и Ямайка разошлись миром (1:1).
Таким образом, Мексика с семью очками возглавляет таблицу. За ней идет Канада, заработавшая пять очков и опережающая США по дополнительным показателям.
источник: «Советский спорт»