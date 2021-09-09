Нойер - после победы над Исландией: Цель сборной Германии - стать чемпионами мира в следующем году

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер после победы над Исландией (4:0) в квалификации ЧМ-2022 заявил их целью является победа на чемпионате мира в Катаре.

«Конечно, Лихтенштейн, Армения и Исландия не являются противниками, с которыми вы столкнетесь на плей-офф чемпионата мира, но все же было важно послать положительный сигнал. Но наша цель - стать чемпионами мира в следующем году», - приводит слова Мануэля официальный сайт УЕФА.

Добавим, что в составе немцев отличились Серж Гнабри, Антонио Рюдигер, Лерой Сане и Тимо Вернер.

Таким образом, бундестим набрала 15 очком закрепилась на первом месте отборочной группы J, исландцы с четырьмя очками остались на пятой строчке.

8 октября в следующем туре Германию примет Румынию, а Исландия - Армению.