Аленичев не сомневается, что Карпин выведет сборную России на чемпионат мира-2022

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев не сомневается, что главный тренер сборной России Валерий Карпин способен вывести национальную команду на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.

«Я уверен в том, что как минимум второе место останется за нами - значит, пройдем в стыки. Убежден, что, назначив Карпина, РФС сделал совершенно правильный выбор. Валерий завоюет путевку на чемпионат мира - почти не сомневаюсь. А пока всем нужно успокоиться и немного подождать», - приводит слова Аленичева «СЭ».

Напомним, что под руководством нового тренерского штаба сборная России дома сыграла вничью со сборной Хорватией (0:0), на выезде обыграла Кипр (2:0), а на своем поле команду Мальты (2:0).

Команда Карпина после шести матчей в квалификации ЧМ-2022 с 13-ю очками занимают в группе Н второе место, уступая Хорватии по дополнительным показателям.