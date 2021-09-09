Юран - об игре сборной России при Карпине: Это не колесо, которое можно поменять, и машина поедет

Главный тренер ФК «СКА-Хабаровск» Сергей Юран поделился мнением об игре сборной России под руководством Валерия Карпина.

«Лишь дилетанты могут требовать сейчас от сборной и яркой игры, и результатов. Это не колесо, которое можно поменять, и машина поедет. Мы сменили тренера сборной, сменили игроков почти на 90 процентов. Тогда уж нужно выбирать скептикам, что конкретно они хотят. Нереально за такой короткий срок изменить игру», - приводит слова Юран News.ru.

Напомним, что под руководством нового тренерского штаба сборная России дома сыграла вничью со сборной Хорватией (0:0), на выезде обыграла Кипр (2:0), а на своем поле команду Мальты (2:0).

Команда Карпина после шести матчей в квалификации ЧМ-2022 с 13-ю очками занимают в группе Н второе место, уступая Хорватии по дополнительным показателям.